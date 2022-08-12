Подробности коррупционного скандала: число замешанных лиц увеличивается

После начала расследования незаконной передачи из бюджета 60 млн шекелей, сайт замешанной в дело организации «Паним» со списком управляющего совета закрылся на «реконструкцию».

Скандал с требованием расследовать выделение 60 миллионов шекелей Министерством по делам диаспоры на нужды реформистских организаций получил новые подробности.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

В начале июля было объявлено, что Министерство по делам диаспоры, которое возглавляет Нахман Шай (Авода) выделяет 60 миллионов шекелей на некое «Управление еврейского возрождения». Выделение этих денег — часть коалиционных соглашений правительства Лапида-Беннета, так называемые «коалиционные средства». За «Управлением» стоит другая структура — «Ассоциация организаций израильского еврейства» или просто «Паним». Руководитель «Паним» Йотам Бром даже отметил важное событие обретения госбюджета сообщением у себя в Твиттере.

Вот тут начинается самое интересное, ведь «Паним» — частная организация, у которой есть управляющий орган — совет. И кто же у нас управляет данной организацией? Всех персонажей мы изучать не будем. Хватит троих.

Гилад Карив — главный реформист Израиля, действующий депутат Кнессета, и более того — глава комиссии по законодательству. Как и Нахман Шай он член партии «Авода». То есть, один член «Аводы» (министр) выделяет в частную организацию, которой в том числе управляет другой член «Аводы» (депутат) 60 миллионов шекелей. Именно этот конфликт интересов и просит расследовать раввин Песах Лернер в своем письме.

В том же совете «Паним» мы находим Шиви Фрумана. Он не особо похож на реформиста, и довольно известный человек. На сайте организации указано, что он занимался строительным бизнесом и много еще чем. Чего там не указано, так это того, что Фруман — действующий руководитель аппарата министра соцобеспечения Меира Коэна («Йеш Атид»). Нахман Шай не забыл коллег по коалиции, и на распил бюджета в 60 миллионов шекелей есть претенденты и в партии Яира Лапида.

И наконец третий герой, точнее героиня. Шломит Равицки-Тур-Паз. Это жена депутата Кнессета от партии «Йеш Атид» Моше Тур-Паза.

После того, как богатый внутренний мир разбогатевшей на 60 миллионов организации «Паним» стали изучать юристы, ее сайт\со списком управляющего совета закрылся на «реконструкцию».

Ранее «Курсор» писал о коррупции: раввин Песах Лернер требует отменить передачу из бюджета десятков миллионов шекелей.