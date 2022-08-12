Коррупция: раввин Песах Лернер требует отменить передачу из бюджета десятков миллионов шекелей

Председатель движения «Эрец ха-Кодеш», которое отстаивает права евреев, потребовал немедленного расследования связи между Гиладом Каривом из Аводы и переводом бюджетных средств.

Министерство диаспоры (Нахман Шай — Авода) без тендера перечисляло десятки миллионов шекелей на ассоциацию реформистской секты «Кикион», имея при этом личные отношения с депутатом Кнессета Гиладом Каривом (Авода).

Об этом сообщил канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Карив якобы солгал в Кнессете, что вышел из ассоциации и не имеет к ней никакого отношения.

Озвученная сумма в десятки миллионов — это помимо 130 млн шекелей, которые правительство Лапида-Беннета-Либермана перевело ранее на реформистов.

Таким образом правительство, через подставную ассоциацию, в которую входит член правительства Карив (Авода), перевело миллионы шекелей налогоплательщиков прямиком ему в карман.

Сегодня утром председатель движения «Эрец ха-Кодеш» раввин Песах Лернер направил письмо юридическому советнику правительства.

Раввин призвал немедленно заморозить передачу десятков миллионов шекелей из бюджета Министерства диаспоры реформисткой организации. Он потребовал всестороннего расследования связи между Гиладом Каривом (Авода) и переводом бюджетных средств.

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