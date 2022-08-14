Подробности смерти ребенка в Иерусалиме: в убийстве подозревается член семьи

Родители ребенка выломали дверь в его комнату и обнаружили его со следами удушения на шее. В воскресенье мальчик умер. В убийстве подозревается его близкий родственник.

Четырехлетний мальчик, которого обнаружили вчера в критическом состоянии после попытки удушения в районе Рамот Иерусалима, сегодня умер в больнице Шааре Цедек.

В убийстве подозревается дядя мальчика, 27 лет, страдающий психическим заболеванием. Вчера ребенок после нападения был эвакуирован в критическом состоянии в больницу.

Предварительное расследование показывает, что в субботу утром члены семьи заметили, что ребенок не отвечает на их звонки. Отца семейства вызвали из синагоги, и через некоторое время заметили, что дверь комнаты подозреваемого заперта. Они выломали дверь и нашли пострадавшего лежащим на полу со следами удушения на шее.

Дядя был арестован по подозрению в преступлении, и полиция начала расследование.

Медики МАДА Зиад Давиат и Сиглит Мизрахи рассказали, как пытались спасти ребенка: «Когда мы добрались до дома, мы увидели мальчика, который был без сознания, без пульса и без дыхания. Мы провели ему расширенные и длительные реанимационные операции, которые включали дыхание, массаж и введение лекарств. Во время эвакуации в больницу мы продолжали реанимационные операции до тех пор, пока его сердце снова не начало биться».

«Курсор» ранее писал, про покушение на убийство: стало известно о жутком инциденте с 4-летним ребенком в Иерусалиме. Ребенок был доставлен в больницу Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.