Покушение на убийство: стало известно о жутком инциденте с 4-летним ребенком в Иерусалиме

Сегодня в субботу 4-летний мальчик едва не погиб, когда двоюродный брат начал его душить. Инцидент произошел в районе Рамот в Иерусалиме.
Полиция подозревает, что это покушение на убийство.
Ребенок был доставлен в больницу Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
На место происшествия прибыли детективы израильской полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента.
Напомним, что сегодня два израильтянина скончались в результате разных автомобильных аварий, увеличив число погибших в ДТП на этой неделе до 18 человек.
Так, 33-летний мужчина погиб в субботу, когда его автомобиль перевернулся недалеко от поселка к югу от Беэр-Шевы. Двое его детей получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Его смерть последовала за гибелью 14-летней Лирон Брами после того, как сегодня утром ее сбила машина, проехавшая на красный свет в центре города Петах-Тиква.
Еще мы писали, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.