Подросток из Бейт-Шемеша обворовал израильтян на 100 тысяч шекелей

Жертвами 15-летнего мошенника стали десятки израильтян, они лишились денег из-за своей неосведомленности в работе цифрового кошелька.

Полиция задержала 15-летнего подростка из Бейт-Шемеша и его троих друзей за мошенничество с кредитными картами. Но из-за того, что они еще не достигли совершеннолетнего возраста, их отпустили на ограничительных условиях.

Об этом сообщает издание «Детали».

В полиции рассказали, что в Израиле большой популярностью пользуются цифровые кошельки, но они имеют лазейку, которую обнаружил 15-летний подросток. Вскоре к нему присоединились еще трое несовершеннолетних.

Подозреваемые звонили людям и просили сказать им код, отправленный на их мобильный телефон. Клиенты думали, что с ними говорят представители кредитной компании или же компании сотовой связи, поэтому охотно сообщали необходимые данные.

В общей сложности, в ловушку мошенников попали 12 человек, из-за их неосведомленности, с их кредитных карт в общей сложности было снято 100 тысяч шекелей. Средства подросток тратил через цифровой кошелек на покупку мобильных телефонов, брендовой одежды, дорогих напитков и т. д.

Из-за того, что покупки производились по всей стране, сотрудникам полиции было сложно вычислить мошенника. Но вскоре все подозреваемые были арестованы.

В полиции еще раз напомнили израильтянам, чтобы они не передавали свои кредитные данные незнакомым людям.

«Курсор» писал ранее, что 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.