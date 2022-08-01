Афера на 350 тысяч шекелей: мошенник взламывал кредитные карты

Мошенническая схема по использованию чужих кредитных карт была раскрыта полицией, но к этому времени уже пострадало много израильтян.

Обманутые мошенником жертвы пострадали в общей сумме на 350 тысяч шекелей.

Полиция сообщила, что 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.

Отдел по борьбе с мошенничеством Центрального округа начал расследование около двух месяцев назад после получения жалобы от представителя одной из кредитных компаний Израиля. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый оплачивал налоги на недвижимость, электричество, воду, платные дороги и парковочные отчеты за себя и членов своей семьи.

Подозреваемый предстанет перед судом в Ришон ле-Ционе для продления срока его содержания под стражей.

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