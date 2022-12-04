Подросток получил травмы в ДТП возле Ришон ле-Циона

18-летний парень получил травмы средней степени тяжести сегодня вечером (в воскресенье) в автокатастрофе, произошедшей между мотоциклом и автомобилем в районе перекрестка Бейт-Саган (Ришон ле-Цион).

Об этом сообщает Walla.

Это произошло 4 декабря, в воскресенье. Группа MDA, прибывшая на место происшествия, оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала пострадавшего в больницу Шамир-Ассаф Арофе с синяками на конечностях.

Ранее в Тверии 18-летник ученик автошколы решил потренироваться перед тестом по вождению на авто члена семьи. В итоге это привело к полицейской погоне по городским улицам, повреждению нескольких машин, ранению полицейского и стрельбе по колесам. Местный суд уже вынес приговор правонарушителю.

«Родственник не имел права давать ключи от машины парню, не имеющему водительских прав, и нарушитель признал себя «угонщиком». Помимо угона автомобиля ему инкриминируется целый букет тяжких правонарушений, и водительских прав он в обозримом будущем уже не получит», – сказано в сообщении.

По ходу рассмотрения было отмечено, что полицейские Тверии проявили «свою бескомпромиссность в борьбе с преступностью».

«Курсор» сообщал, что раввин-харедим Шломо Махпуд недавно должен был сделать обрезание новорожденному мальчику, но возникшая пробка изменила его планы. Он рассказал об этом родителям ребенка по телефону и в процессе беседы понял, что те тоже застряли в пробке.

Отец младенца, в соответствии с еврейским законом, хотел сделать ребенку обрезание до захода солнца, для чего попытался объехать поток автомобилей, за что его остановила полиция. До захода солнца оставалось всего 10 минут, все еще находясь в пробке, раввин спросил у матери ребенка, где она находится.

Она ответила, что тоже застряла в пробке возле аэропорта Бен-Гурион, после чего раввин развернулся и подошел к ее машине. Благодаря этому всего за 2 минуты до захода солнца Махпуд успел сделать ребенку обрезание в присутствии только матери и возницы, которая держала мальчика.