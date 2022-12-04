Суд вынес приговор ученику автошколы, который устроил дебош на дорогах в Тверии

Помимо угона автомобиля парню инкриминируется целый букет тяжких правонарушений, и водительских прав он в обозримом будущем уже не получит.

В суде Тверии предъявлены обвинения 18-летнему ученику автошколы, который, по его словам, решил потренироваться перед тестом по вождению на машине родственника.

Об этом сообщает Israel Info.

Издание напоминает, что дело кончилось полицейской погоней по городским улицам, повреждением нескольких автомобилей, ранением полицейского и стрельбой по колесам.

«Родственник не имел права давать ключи от машины парню, не имеющему водительских прав, и нарушитель признал себя “угонщиком”. Помимо угона автомобиля ему инкриминируется целый букет тяжких правонарушений, и водительских прав он в обозримом будущем уже не получит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция Тверии «в полной мере проявила свою бескомпромиссность в борьбе с преступностью».

«Когда перепуганный юнец не остановился по требованию патрульного и прибавил газу, за ним долго гонялись по улицам города, не считаясь с “коллатеральными потерями”, и в итоге остановили стрельбой по колесам. Начав с “мелкого”, по его понятиям, прегрешения, юноша закончил запретную “тренировку” закоренелым преступником, ему грозит тюрьма», — резюмирует издание.

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