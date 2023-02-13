Подросток создал бесплатную карту ночных стоянок Израиля

18-летний израильтянин Рои Леви создал бесплатную и полезную карту для путешественников, на которой можно увидеть ночные стоянки по всей стране.

Карта доступна в Google maps, пишет News.walla.

Подросток рассказал, что идея создания такой карты у него возникла благодаря группе для любителей походов в WhatsApp, многих пользователей там интересовало, где в Израиле можно остановиться на ночлег.

Сначала Рои составил карту, указав места для отдыха на Голанах, а потом расширил и представил карту стоянок по всей стране. Для сбора более достоверной информации, он использовал программу «Амуд анан» и Israel Hiking Maps.

Автор карты рассказал, что не все указанные места являются стоянками, некоторые точки — просто место, где ночевка возможна и разрешена.

На карте представлены несколько типов мест: стоянки Управления природы и парков, платные стоянки, где есть душевые, туалет, электричество и прочее, а также стоянки ЕНФ-ККЛ, которые сосредоточены в основном в лесу, и просто хорошие места, где путешественники могут отдохнуть.

Подросток продолжает работать над картой, постоянно ее обновляя и расширяя.

«Курсор» писал ранее, что министерство иностранных дел представило приложение TravIL, которое может помочь израильским туристам оперативно связаться с официальными лицами и получить полезные рекомендации в случае чрезвычайной ситуации за границей.