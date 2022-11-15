Для израильтян выпустили приложение, которое поможет в случае ЧП за границей

Министерство иностранных дел представило приложение TravIL, которое может помочь израильским туристам оперативно связаться с официальными лицами и получить полезные рекомендации в случае чрезвычайной ситуации за границей.
Об этом сообщает Times of Israel.
Путешественники, скачавшие приложение на телефон, смогут получить доступ к рекомендациям министерств иностранных дел и здравоохранения, а также к адресам и номерам телефонов местных консульских учреждений и визовым инструкциям, адаптированных для места, где они путешествуют.
Кроме этого, в приложении есть функция, позволяющая пользователю автоматически вызвать местные службы экстренной помощи, если это необходимо.
Помимо жизненно важных обновлений и информации о чрезвычайных ситуациях, приложение также содержит культурные советы для путешественников.
«Курсор» писал ранее, что крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air объявила, что до конца текущего года возобновляет рейсы в Китай, Японию и Израиль. Полеты в Тель-Авив будут возобновлены с 26 декабря и будут выполняться три раза в неделю.
Еще мы писали, что с января по сентябрь 2022 года Турцию посетило 631 669 израильских граждан, что в 5,5 раз больше, по сравнению с предыдущим годом.