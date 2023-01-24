Подводные лодки Израиля — страховка от Ирана и других врагов — Галант

Йоав Галант заявил, что «израильские подводные лодки действуют в неизвестных местах, играют важные совместные оперативные роли» с другими родами ЦАХАЛа на протяжении многих лет.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что подводные лодки страны являются гарантией безопасности Израиля от Ирана, «Хизбаллы», ХАМАС и других угроз безопасности.

«Сегодня экипажи подводных лодок продолжают ту же стратегическую миссию, что и экипаж «Дакара». Большая часть деятельности подводных лодок Shayetet 7 держится в секрете от граждан Израиля», — сказал министр.

«Мы сталкиваемся с длинным списком угроз, среди которых иранская угроза находится на первом плане, которые бросают нам вызов как в близлежащих, так и в отдаленных районах. Подводные лодки являются гарантией безопасности Государства Израиль, и они играют жизненно важную роль в противостоянии угрозам, окружающим нас», — сказал Галант.

Министр обороны продолжил, сказав, что «подводные лодки действуют в неизвестных местах… играя важные совместные оперативные роли» с другими родами ЦАХАЛа в течение многих лет.

Согласно иностранным источникам, у Израиля есть подводные лодки, которые могут запускать ядерные ракеты, что дает ему возможность «второго удара» для уничтожения любого врага, который может подумать о попытке внезапного нападения на военные центры Израиля на суше. Эта способность второго удара обеспечивает огромное сдерживание любых сил противника, пытающихся нанести удар по Израилю любым способом, который может нанести ущерб его существованию.

Ранее Курсор писал, что глава Совбеза заявил, что Нетаниягу готов атаковать иранские ядерные объекты. По словам Цахи Ханегби, если Израиль окажется в изоляции и без альтернативы в отношении ядерной программы Ирана, премьер-министр, «несомненно, применит силу».