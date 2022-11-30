Погода в Израиле на 1 декабря: повышение температуры и легкий ветер

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По словам синоптиков, 1 декабря, в некоторых регионах Израиля температура поднимется на пару градусов, ожидается легкий ветер до 2.8 м/с.

В четверг, 1 декабря, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры и ясная погода. Солнечная активность будет низкой. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +18°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: +23°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: +20°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +24°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: +26°С днем, +14°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 1 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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Автор материала: Кати Гиршин