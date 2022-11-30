Погода в Израиле на 1 декабря: повышение температуры и легкий ветер

22:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

По словам синоптиков, 1 декабря, в некоторых регионах Израиля температура поднимется на пару градусов, ожидается легкий ветер до 2.8 м/с.

В четверг, 1 декабря, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры и ясная погода. Солнечная активность будет низкой.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +18°С днем, +11°С ночью;
  • Тель-Авив:  +23°С днем, +13°С ночью;
  • Хайфа: +20°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: +24°С днем, +10°С ночью;
  • Эйлат: +26°С днем, +14°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 1 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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