Земля может стабилизировать собственный климат — ученые

Жизнь на Земле немного похожа на «выигрыш в лотерею», поскольку ее уютная атмосфера резко контрастирует с множеством необитаемых планет, которые нас окружают.

В течение долгого времени температура его окружающей среды оставалась довольно стабильной, и теперь новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

По словам ученых, поскольку антропоцен ускорил темпы потепления до беспрецедентной степени, может случиться так, что механизмы самостабилизации Земли не успеют вступить в силу. Один из способов, которым может работать этот самостабилизирующийся механизм, — это так называемое силикатное выветривание, при котором углекислый газ высасывается из атмосферы в результате химических реакций, происходящих в определенных горных породах.

Этот механизм получил новую поддержку в качестве механизма стабилизации климата в новом исследовании, в котором использовалось математическое моделирование для изучения исторических колебаний климата Земли как в малом, так и в большом временном масштабе. Модели ученых выявили систему, охватывающую сотни тысяч лет, в течение которой колебания температуры то увеличивались, то уменьшались, но не превышали определенного предела. Ученые отметили, что время, необходимое для этого, соответствовало процессу выветривания силикатов, который, как считается, начинается примерно через 100 000 лет.

«Мы предполагаем, что это убедительное наблюдательное свидетельство важности выветривания силикатов как стабилизатора климата. Благодаря этому он еще больше поддерживает широко используемое предположение об устойчивом состоянии, существующие модели долгосрочных последствий антропогенных выбросов CO2 и идею о том, что обратная связь выветривания должна играть ключевую роль в обитаемости планеты», — заявили ученые.

Хотя силикатное выветривание долгое время считалось потенциальным фактором стабильности Земли, это новое исследование является первым в своем роде, в котором точные данные подтверждают эту идею. Открытие горько-сладкое, демонстрирующее, что предоставленная самой себе планета имеет в рукаве несколько хитростей, чтобы вернуться в обитаемое состояние. Однако, если человечество не снизит свое воздействие на окружающую среду, эти уловки могут стать излишними.

«С одной стороны, это хорошо, потому что мы знаем, что сегодняшнее глобальное потепление в конечном итоге будет нейтрализовано благодаря этой стабилизирующей обратной связи. Но, с другой стороны, на это уйдут сотни тысяч лет, так что недостаточно быстро, чтобы решить наши сегодняшние проблемы», — заявил ведущий автор Константин Арншайдт, аспирант кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института.

Ранее Курсор писал, что названа часть света, которая нагревается вдвое быстрее других. Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами.

Кроме этого, климатолог предсказал дату следующего «конца света». По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса, а граница в девять градусов будет достигнута не ранее 2500 года.

Также ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

Курсор также сообщал, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.