Погода в Израиле на 1 марта: ясно, слабый ветер

22:02, Сегодня
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Фото: Pixabay

По сообщению гидрометцентра, солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в среду, 1 марта, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление – небольшое понижение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +24°С днем, +16°С ночью;
  • Тель-Авив: +26°С днем, +14°С ночью;
  • Хайфа: +26°С днем, +15°С ночью;
  • Беэр-Шева: +29°С днем, +19°С ночью;
  • Ашдод: +24°С днем, +14°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

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