Израиль продлит визиты украинским туристам до конца апреля

А работодателей не будут штрафовать за просроченные визы работников из Украины.

Туристам из Украины, которые въехали в Израиль после российского вторжения в Украину, продлят визы еще на 90 дней.

Об этом пишет «Детали«.

Так, исполняющий обязанности министра внутренних дел Израиля Михаэль Малкиэли из партии ШАС приказал автоматически продлить туристические визы для украинцев, въехавших в Израиль с начала военных действий в Украине или позднее, до 30 апреля текущего года.

Также Малкиэли запретил налагать штрафные санкции на работодателей, которые наняли граждан Украины, проживающих в Израиле более 90 дней. В своем распоряжении и.о. министра МВД подчеркнул, что работодатели должны убедиться, что работники находятся в Израиле более 90 дней и имеют украинский паспорт.

Согласно указу и.о. министра, израильским предприятиям также разрешено нанимать на работу граждан Украины, которые въехали в Израиль до 30 сентября 2022 года.

«Курсор» сообщал, что в Израиль прибыло 90 украинских еврейских беженцев. Они прилетели чартерным рейсом, который стал возможным благодаря Международному братству христиан и евреев. Группа присоединилась к более чем 15 000 человек, которые совершили алию после того, как *россия вторглась в Украину.

Напомним, СМИ сообщали о том, что украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле. С начала войны в Украине, развязанной россией, 15 000 беженцев бежали от конфликта в Израиль, 100 из которых получили жилье за ​​счет государства. Некоторые из них поначалу жили у родственников или знакомых, но по мере того, как тянулись месяцы войны, им приходилось искать альтернативные варианты проживания. По данным журналистов, государство намерено выселить 100 украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в спонсируемом государством жилье

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!