Погода в Израиле на 10 февраля: переменная облачность и слабый ветер

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 февраля, на большей части территории Израиля ожидается переменная облачность и слабый ветер до 3.5 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +10°С днем, +4°С ночью;
- Тель-Авив: +16°С днем, +7°С ночью;
- Хайфа: +12°С днем, +6°С ночью;
- Беэр-Шева: +14°С днем, +4°С ночью;
- Эйлат: +19°С днем, +8°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 10 февраля составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что глубинная циркуляция Атлантического и Южного океанов замедляется из-за нагрева морской воды, вызванного климатом. Если так будет продолжаться, то способность океана удалять углекислый газ из атмосферы будет сильно затруднена, что усилит последствия глобального потепления.