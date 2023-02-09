Погода в Израиле на 10 февраля: переменная облачность и слабый ветер

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По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра температура воздуха останется без изменений.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 10 февраля, на большей части территории Израиля ожидается переменная облачность и слабый ветер до 3.5 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +10°С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: +16°С днем, +7°С ночью;

Хайфа: +12°С днем, +6°С ночью;

Беэр-Шева: +14°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: +19°С днем, +8°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 10 февраля составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что глубинная циркуляция Атлантического и Южного океанов замедляется из-за нагрева морской воды, вызванного климатом. Если так будет продолжаться, то способность океана удалять углекислый газ из атмосферы будет сильно затруднена, что усилит последствия глобального потепления.

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Автор материала: Кати Гиршин