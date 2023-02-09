Изменение климата может вызвать «катастрофу океанов» — ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что глубинная циркуляция Атлантического и Южного океанов замедляется из-за нагрева морской воды, вызванного климатом. Если так будет продолжаться, то способность океана удалять углекислый газ из атмосферы будет сильно затруднена, что усилит последствия глобального потепления.

Новое исследование было опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Ученые выяснили, что атлантическая меридиональная циркуляция и южная меридиональная циркуляция могут замедлиться на 42% к 2100 году. Наихудший сценарий моделирования даже предполагает, что меридиональная циркуляция может полностью прекратиться к 2300.

«Анализ прогнозов 36 моделей системы Земли по целому ряду климатических сценариев показывает, что неконтролируемое глобальное потепление может привести к отключению глубокой циркуляции океана. Это будет климатическая катастрофа, сравнимая по масштабам с полным таянием ледяных щитов на суше», — говорит соавтор Дж. Кейт Мур, профессор Калифорнийского университета в области наук о Земле.

В Атлантике, когда теплая вода течет на север по поверхности, она охлаждается и испаряется, делая ее более соленой и плотной. Эта более тяжелая вода погружается в глубины океана и движется на юг, где в конце концов снова поднимается вверх, неся из глубин питательные вещества, составляющие основу питания морских экосистем.

Кроме того, мировая циркуляция океана создает мощную фабрику по переработке атмосферного углекислого газа. Основное физическое и химическое взаимодействие морской воды и воздуха втягивает CO2 в океан. В то время как циркуляция океана отправляет некоторое количество углерода обратно в небо, его чистое количество изолируется в глубинах океана.

«Нарушение циркуляции уменьшит поглощение океаном углекислого газа из атмосферы, усиливая и продлевая условия жаркого климата. Со временем питательные вещества, поддерживающие морские экосистемы, будут все больше попадать в глубины океана, что приведет к снижению биологической продуктивности глобального океана», — говорит Мур.

«Наш анализ также показывает, что сокращение выбросов парниковых газов сейчас может предотвратить полное отключение глубокой циркуляции в будущем», — добавляет Мур.

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