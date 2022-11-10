Погода в Израиле на 11 ноября: ясно и слабый ветер

В пятницу, 11 ноября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 3.4 м/с. Осадков не будет.

Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;

Хайфа: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +25°С днем, +11°С ночью;

Эйлат: ясно, +28°С днем, +17°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 11 ноября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см.

Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч

: температура воды в Средиземном море — 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см. Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см.

Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см. Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.