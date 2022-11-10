Погода в Израиле на 11 ноября: ясно и слабый ветер

22:25, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 11 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясная погода.

В пятницу, 11 ноября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 3.4 м/с. Осадков не будет.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +25°С днем, +11°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +28°С днем, +17°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 11 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см.
    Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч
  • Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Сильное волнение, высота волн 80-200 см.
    Ветер юго-западный, скорость 20-45 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

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