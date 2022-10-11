Погода в Израиле на 12 октября: ясно и слабый ветер

В среду, 12 октября, в Израиле существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.4 м/с. Осадков не будет.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +17°С ночью;
- Эйлат: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 12 октября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.