Погода в Израиле на 14 декабря: облачность и снижение температуры

22:02, Сегодня
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Фото: pixabay

Завтра, 14 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду и легкий ветер до 3.0 м/с

В среду, 14 декабря, на большей части территории Израиля ожидается понижение температуры и облачная погода. Возможны осадки.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +16°С днем, +10°С ночью;
  • Тель-Авив:  +22°С днем, +15°С ночью;
  • Хайфа: +17°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: +22°С днем, +12°С ночью;
  • Эйлат: +23°С днем, +13°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 14 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.

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