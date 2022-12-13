Погода в Израиле на 14 декабря: облачность и снижение температуры

В среду, 14 декабря, на большей части территории Израиля ожидается понижение температуры и облачная погода. Возможны осадки.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +16°С днем, +10°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +15°С ночью;
- Хайфа: +17°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: +22°С днем, +12°С ночью;
- Эйлат: +23°С днем, +13°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 14 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.