Погода в Израиле на 14 декабря: облачность и снижение температуры

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Завтра, 14 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду и легкий ветер до 3.0 м/с

В среду, 14 декабря, на большей части территории Израиля ожидается понижение температуры и облачная погода. Возможны осадки. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +16°С днем, +10°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +15°С ночью;

Хайфа: +17°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +22°С днем, +12°С ночью;

Эйлат: +23°С днем, +13°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 14 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер западный, скорость 5-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.

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Автор материала: Кати Гиршин