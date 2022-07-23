Ученые нашли способ, как бороться с резкими изменениями климата

Исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен. Речь идет о «затемнении» Солнца, чтобы наша планета немного остыла.

Об этом сообщает издание Planet-today.

Так, кейптаунские ученые заявили о том, что намерены усовершенствовать эту идею и реализовать ее в ближайшем будущем. Они планируют запустить в воздушную оболочку земного шара светоотражающие частицы. Они поспособствуют тому, чтобы на Землю попадало намного меньше солнечных лучей. И если идея окажется удачной, то это может спасти человечество от засухи.

Ученые также уверены в том, что с помощью этого метода получится замедлить процесс глобального потепления. Но они признаются, что эта идея хоть и кажется неплохой, ее нужно дорабатывать, так как она еще находится только на начальном этапе разработки.

Стоит отметить, что когда специалисты будут готовы приступить к реализации данного плана, то на это должны дать свое разрешение абсолютно все страны. Из-за чего может появиться еще одна проблема: ведь одни будут «за», а вторые «против».

«Курсор» писал ранее, что NASA планирует изучить песчаную пыль, потому что она, вероятно, может оказывать влияние на изменение климата на нашей планете.