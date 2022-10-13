Погода в Израиле на 14 октября: переменная облачность и слабый ветер

В пятницу, 14 октября, в Израиле существенных изменений в температуре не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность, среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.1 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +27°С днем, +16°С ночью;
- Эйлат: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 14 октября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Фонд климатических инноваций Microsoft (CIF) начнет искать в Израиле выдающиеся стартапы, которые помогут справиться с климатическим кризисом.