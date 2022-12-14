Погода в Израиле на 15 декабря: ожидается повышение температуры

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 15 декабря, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры воздуха. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +18°С днем, +11°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +14°С ночью;
- Хайфа: +18°С днем, +12°С ночью;
- Беэр-Шева: +23°С днем, +12°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +13°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 15 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.
Ветер южный, скорость 15-20 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см.
Ветер южный, скорость 15-20 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 19°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.