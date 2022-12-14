Погода в Израиле на 15 декабря: ожидается повышение температуры

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается переменная облачность и легкий ветер до 2.6 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 15 декабря, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры воздуха. Солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +18°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +14°С ночью;

Хайфа: +18°С днем, +12°С ночью;

Беэр-Шева: +23°С днем, +12°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +13°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.

Ветер южный, скорость 15-20 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см. Ветер южный, скорость 15-20 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см.

Ветер южный, скорость 15-20 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер южный, скорость 15-20 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 19°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.

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Автор материала: Кати Гиршин