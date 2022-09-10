Ученые назвали страны с наилучшими условиями жизни после глобального потепления

Самой нормальной для жизни температурой, по мнению ученых, будет считаться отметка на термометре Цельсия от 17 до 21 градуса.

Эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.

Геофизические исследования, благодаря которым удалось определить наиболее предрасположенные регионы к жизни людей после глобального потепления, провели ученые из Университета в Престоне. Благодаря исследованию получилось сформировать список стран, сохраняющих на протяжении ближайших 60-70 лет хорошие климатические условия.

Согласно заключению ученых, уже спустя 20 лет в северных и горных частях США будет исключительно мягкий климат. Далее он восстановится на территориях Британских островах, Северной Европы, Северо-Восточной Азии, южных частей Латинской Америки и Океании.

Учитывая тот факт, что в средних и северных районах планеты условия проживания станут лучше, на территории остальных из них будет наблюдаться резкое ухудшение. В список сомнительных стран вошли Африка и Юго-Восточная Азия. Там спустя пару десятков лет могут появиться сильные засухи, передают эксперты.

Ранее ученым удалось раскрыть одну из тайн египетских пирамид.

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