Погода в Израиле на 15 февраля: переменная облачность и слабый ветер

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 15 февраля, на большей части территории Израиля будет переменная облачность и слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +8°С днем, +3°С ночью;

Тель-Авив: +15°С днем, +7°С ночью;

Хайфа: +12°С днем, +7°С ночью;

Беэр-Шева: +14°С днем, +5°С ночью;

Эйлат: +18°С днем, +8°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч

«Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.