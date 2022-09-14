Погода в Израиле на 15 сентября: ясно и без осадков

Фото: Anna Kaplan / Flash 90

В нескольких регионах Израиля температура воздуха снизится на 1-2 градуса, но все равно погода обещает быть теплой и солнечной.

В четверг, 15 сентября, существенных изменений в погоде не ожидается. В Израиле сохранится высокая солнечная активность, осадков не прогнозируется, будет слабый ветер до 4.1 м/с Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +36°С днем, +25°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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Автор материала: Кати Гиршин