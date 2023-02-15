Погода в Израиле на 16 февраля: переменная облачность и легкий ветер

22:02, Сегодня
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Фото: Pixabay

Ожидается небольшое повышение атмосферного давления.

По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра ожидается понижение температуры.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 16 февраля, на большей части территории Израиля температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 2.5 м/с. Атмосферное давление – небольшое повышение. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +8°С днем, +3°С ночью;
  • Тель-Авив: +15°С днем, +7°С ночью;
  • Хайфа: +12°С днем, +5°С ночью;
  • Беэр-Шева: +14°С днем, +5°С ночью;
  • Эйлат: +19°С днем, +8°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч

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