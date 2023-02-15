В долине Кедрон откроют для гостей новый шатер, выполненный в старинном стиле

В палатке могут разместиться до 50 человек.

15 февраля в иерусалимской долине Кедрон, расположенной между Елеонской горой и Старым городом, откроют новый шатер для гостей.

Об этом сообщает Israel 365 News.

Шатер в старинном стиле, напоминающий о библейских временах, послужит остановкой для отдыха, и предложит посетителям исторического района бесплатные напитки.

«Это место, расположенное рядом с самым древним еврейским кладбищем в мире, изобилует освещением и местами для сидения на открытом воздухе, где посетители могут расслабиться и насладиться древними красотами этого района», — рассказала Натали Коэн, директор по маркетингу City of David.

В самом Кедрон находятся самые ранние гробницы на этом огромном кладбище, которое одинаково часто посещают туристы и посетители: гробница Захарии, названная в честь жреца Первого Храма, гробница сыновей Хезира, семьи жрецов эпохи Второго Храма, и гробница Авессалома, названная в честь сына Давида.

«Каждый год через Кедрон проходят тысячи посетителей, в том числе туристы со всего мира, школьники, солдаты и семьи. Мы рады открыть эту гостеприимную палатку для всех, кто хочет остановиться и осмотреть впечатляющие памятники на этом месте», — сказал менеджер объекта Йонатан Манович.

В палатке могут разместиться до 50 человек, там есть сидячие места на циновках, матрасах или подушках. С прицелом на туризм рядом с палаткой также будут предлагаться прогулки на верблюдах, а также заранее заказанные блюда.

Проект реализовал Фонд «Город Давида» в сотрудничестве с Управлением парков и природы Израиля и государственной туристической компанией.

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