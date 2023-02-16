Погода в Израиле на 17 февраля: повышение температуры, ясно

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Солнечная активность будет средней.

По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра ожидается повышение температуры. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 17 февраля, на большей части территории страны повышение температуры, ясно, легкий ветер до 3,3 м/с. Атмосферное давление – небольшое повышение. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +12°С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: +17°С днем, +7°С ночью;

Хайфа: +13°С днем, +5°С ночью;

Беэр-Шева: +17°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: +21°С днем, +9°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч «Курсор» сообщал, что в минздраве сделали важное заявление касаемо ношения масок из-за COVID-19.

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Автор материала: Рами Мадрих