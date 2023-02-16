В минздраве сделали важное заявление касаемо ношения масок из-за COVID-19

Решение минздрава отменяет большинство требований, связанных с пандемией, начавшейся более трех лет назад.

Министерство здравоохранения отменило обязательство носить маски в медицинских и гериатрических учреждениях. Кроме того, с сегодняшнего дня отменено обязательство предъявлять тест на коронавирус на входе в учреждения.

Таким образом, положен конец большинству требований, связанных с пандемией, начавшейся более трех лет назад.

Обязанность домашней изоляции для лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 сохраняется до 15 мая, как и обязанность носить маску по дороге в место изоляции (актуально только для подтвержденных случаев).

Министерство по-прежнему рекомендует группам риска, в том числе лицам в возрасте 65 лет и старше и лицам любого возраста с хроническими заболеваниями, носить маски в закрытых помещениях, чтобы защитить себя.

Каково текущее положение с COVID-19 в Израиле?

На прошлой неделе 15 израильтян умерли от заражения COVID-19 , в результате чего число жертв с начала пандемии достигло 12 242 человек. Во вторник бил 91 серьезный случай и 323 инфицированных человека в больницах.

Число людей, получающих ревакцинацию от COVID-19, существенно сократилось, несмотря на то, что они доступны в клиниках фонда здравоохранения, но министерство еще не решило, будет ли оно предлагать ежегодные прививки для усиления защиты по мере того, как действие предыдущих прививок стирается.

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