Погода в Израиле на 17 ноября: переменная облачность и слабый ветер

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +18°С днем, +10°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +16°С ночью;

Хайфа: +21°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +23°С днем, +11°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +16°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 17 ноября составит:

Южное побережье : температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.

Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.