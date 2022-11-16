Погода в Израиле на 17 ноября: переменная облачность и слабый ветер

В четверг, 17 ноября, на больше части территории Израиля температура будет без изменений, ожидается переменная облачность и слабый ветер до 3.6 м/с. Солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +18°С днем, +10°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +16°С ночью;
- Хайфа: +21°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: +23°С днем, +11°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +16°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 17 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.