Погода в Израиле на 17 ноября: переменная облачность и слабый ветер

22:25, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 17 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет переменная облачность.

В четверг, 17 ноября, на больше части территории Израиля температура будет без изменений, ожидается переменная облачность и слабый ветер до 3.6 м/с. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +18°С днем, +10°С ночью;
  • Тель-Авив:  +22°С днем, +16°С ночью;
  • Хайфа: +21°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: +23°С днем, +11°С ночью;
  • Эйлат: +25°С днем, +16°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 17 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
    Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер западный, скорость 5-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.

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