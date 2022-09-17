Погода в Израиле на 18 сентября: ясно и слабый ветер

В воскресенье, 18 сентября, существенных изменений в погоде не ожидается. В Израиле сохранится высокая солнечная активность, ожидается слабый ветер до 4.7 м/с
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +37°С днем, +25°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 18 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.