Погода в Израиле на 2 декабря: ясно и легкий ветер

В пятницу, 2 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без изменений, ожидается ясная погода, без осадков.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +17°С днем, +12°С ночью;
- Тель-Авив: +23°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: +19°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: +24°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 2 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см.
Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.