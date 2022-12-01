Погода в Израиле на 2 декабря: ясно и легкий ветер

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Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

В пятницу, 2 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без изменений, ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +17°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: +23°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +19°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +24°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 2 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см.

Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-90 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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Автор материала: Кати Гиршин