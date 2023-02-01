Погода в Израиле на 2 февраля: облачно, возможен легкий дождь

По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра температура воздуха останется без изменений.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 2 февраля, на большей части территории Израиля ожидается облачная погода, есть небольшая вероятность легкого дождя и умеренный ветер до 6.1 м/с.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +10°С днем, +4°С ночью;

Тель-Авив: +17°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +14°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +15°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: +19°С днем, +10°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 2 февраля составит:

Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.