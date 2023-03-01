Погода в Израиле на 2 марта: переменная облачность, легкий ветер

22:02, Сегодня
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Фото: Pixabay

По сообщению гидрометцентра, немного повысится атмосферное давление.

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в четверг, 2 марта, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 2.5 м/с. Атмосферное давление – небольшое повышение. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +26°С днем, +16°С ночью;
  • Тель-Авив: +27°С днем, +12°С ночью;
  • Хайфа: +25°С днем, +14°С ночью;
  • Беэр-Шева: +31°С днем, +14°С ночью;
  • Ашдод: +27°С днем, +13°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

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