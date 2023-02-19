Погода в Израиле на 20 февраля: ясно, слабый ветер

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По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра температура не изменится.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 20 февраля, на большей части территории Израиля температура не изменится. Будет ясно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +17°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: +19°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: +16°С днем, +8°С ночью;

Беэр-Шева: +20°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: +24°С днем, +11°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» сообщал, что оппозиция объявила понедельник «национальным днем борьбы».

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Автор материала: Рами Мадрих