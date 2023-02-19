Оппозиция объявила понедельник «национальным днем борьбы»: где пройдут демонстрации

Десятки тысяч израильтян не выйдут на работу и посвятят этот день демонстрациям.

Организаторы общенационального протестного движения против ликвидации независимости судебной системы в рамках объявленной правительством судебной реформы объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем борьбы».

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что десятки тысяч израильтян не выйдут на работу и посвятят этот день демонстрациям.

Протестные акции в десятках городов начнутся в 8:00 утра. В Тель-Авиве на это время запланированы планируются два шествия — от Дерех Намир до развязки Роках и от здания мэрии до перекрестка Намир — Роках. На площади Милано демонстрации сольются и продолжат шествие вместе.

Во многих городах родители утром выйдут на демонстрации вместе с детьми, которые в этот день пропустят занятия в школах — как и их учителя, тоже участвующие в политической забастовке. Бастовать собираются работники целого ряда отраслей и многие владельцы малых бизнесов. Полиция вмешиваться не намерена, даже если демонстранты будут перекрывать движение транспорта.

К 14:00 протестующие со всех концов страны соберутся в Иерусалиме перед зданием Кнессета. Митинг продлится до 17:00, по окончании планируются шествия по улицам Иерусалима.

Как известно, именно в это время законодательная комиссия Кнессета продолжит рассмотрение законопроектов судебной реформы.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.