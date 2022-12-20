Погода в Израиле на 21 декабря: ожидается снижение температуры и дождь

22:02, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается облачная погода и слабый ветер до 4.2 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 21 декабря, на большей части территории Израиля ожидается снижение температуры и дождь. Атмосферное давление — без изменений, а солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +14°С днем, +9°С ночью;
  • Тель-Авив:  +20°С днем, +13°С ночью;
  • Хайфа: +16°С днем, +11°С ночью;
  • Беэр-Шева: +20°С днем, +9°С ночью;
  • Эйлат: +22°С днем, +12°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 21 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды — 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-170 см.
    Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-180 см.
    Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер северный, скорость 5-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.

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