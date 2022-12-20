Погода в Израиле на 21 декабря: ожидается снижение температуры и дождь

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 21 декабря, на большей части территории Израиля ожидается снижение температуры и дождь. Атмосферное давление — без изменений, а солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +14°С днем, +9°С ночью;
- Тель-Авив: +20°С днем, +13°С ночью;
- Хайфа: +16°С днем, +11°С ночью;
- Беэр-Шева: +20°С днем, +9°С ночью;
- Эйлат: +22°С днем, +12°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 21 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-170 см.
Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-180 см.
Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер северный, скорость 5-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.