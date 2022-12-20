Погода в Израиле на 21 декабря: ожидается снижение температуры и дождь

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается облачная погода и слабый ветер до 4.2 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 21 декабря, на большей части территории Израиля ожидается снижение температуры и дождь. Атмосферное давление — без изменений, а солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +14°С днем, +9°С ночью;

Тель-Авив: +20°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: +16°С днем, +11°С ночью;

Беэр-Шева: +20°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: +22°С днем, +12°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 21 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-170 см.

Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды — 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-170 см. Ветер западный, скорость 20-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-180 см.

Ветер западный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Сильное волнение, высота волн 120-180 см. Ветер западный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер северный, скорость 5-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территории даже ввиду глобального потепления сохранится благоприятные условия для человеческого существования.

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Автор материала: Кати Гиршин