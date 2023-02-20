Погода в Израиле на 21 февраля: понижение температуры, легкий ветер

Фото: Pixabay

По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра будет средняя солнечная активность.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 21 февраля, на большей части территории Израиля понижение температуры, переменная облачность, легкий ветер до 2.9 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +14°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: +19°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: +15°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +19°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: +23°С днем, +11°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» сообщал, что ипотека в Израиле подорожает.

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Автор материала: Рами Мадрих