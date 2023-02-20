Ипотека в Израиле подорожает: сколько будем платить

Банк Израиля объявил сегодня о еще одном повышении процентной ставки на 0,5%, что должно рассматриваться как негативная новость для ипотечных заемщиков.

За ипотеку придется платить гораздо больше, чем год назад.

Об этом пишет Telegram-канал Израиль Сегодня.

Так, согласно данным Vider Mortgage Consultants, ежемесячные выплаты, которые год назад составляли 4009 шекелей по 30-летней ипотеке, теперь обходятся в 5082 шекеля.

«Учитывая тот факт, что Банк Израиля объявил сегодня о еще одном повышении процентной ставки на 0,5% — это обстоятельство должно рассматриваться как весьма негативная новость для ипотечных заемщиков. Это восьмое повышение ставки Банком Израиля с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%. Таким образом, ставка выросла с исторического минимума в 0,1% до 4,25% после сегодняшнего повышения», — пишет СМИ.

Курсор писал ранее, что в течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Еще мы писали, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале 2022 года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Напомним, что рынок жилой недвижимости в Тель-Авиве замедлился больше, чем где-либо еще в Израиле, но цены пока остаются высокими.

Читайте также, что в прошлом году в Израиле ежемесячные расходы на жилье для всех домохозяйств в среднем составили 3763 шекеля, то есть 23 процента от доходов граждан.