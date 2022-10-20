Погода в Израиле на 21 октября: ясно и слабый ветер

В пятницу, 21 октября, на большей части территории Израиля температура останется без изменений. Синоптики прогнозируют среднюю солнечную активность и слабый ветер до 4.1 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +24°С днем, +15°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: ясно, +24°С днем, +17°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +29°С днем, +17°С ночью;
- Эйлат: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 21 октября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.
Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
- Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что ученые из Университета Юта (США) провели опрос, чтобы определить готовность стран, которые имеют морское побережье, к быстрому подъему уровня воды из-за глобального потепления.