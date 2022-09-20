Погода в Израиле на 21 сентября: переменная облачность и слабый ветер

Фото: Anna Kaplan / Flash 90

В нескольких регионах страны температура воздуха снизится на несколько градусов, солнечная активность будет умеренной, осадков не прогнозируется.

В среду, 21 сентября, на большей части территории Израиля температура без изменений. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер до 5.3 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +34°С днем, +23°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 21 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Кати Гиршин