Погода в Израиле на 21 сентября: переменная облачность и слабый ветер

В среду, 21 сентября, на большей части территории Израиля температура без изменений. Синоптики прогнозируют переменную облачность и слабый ветер до 5.3 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +34°С днем, +23°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 21 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.