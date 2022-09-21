Погода в Израиле на 22 сентября: ясно и слабый ветер

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В нескольких регионах страны температура воздуха снизится на 1-2 градуса, но солнечная активность будет высокой, осадков не прогнозируется.

В четверг, 22 сентября, на большей части территории Израиля погода ожидается без изменений. Прогнозируется высокая солнечная активность и слабый ветер до 4.5 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +25°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +34°С днем, +23°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 22 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн110-160 см.

Ветер западный, скорость 15-25км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн110-160 см. Ветер западный, скорость 15-25км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 110-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-25км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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Автор материала: Кати Гиршин