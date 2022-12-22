Погода в Израиле на 23 декабря: облачно и слабый ветер

В пятницу, 23 декабря, в Израиле существенных изменений температуры не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый ветер до 3.8 м/с. Солнечная активность будет низкой.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +14°С днем, +8°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +19°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: ясно, +24°С днем, +12°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 23 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-80 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-80 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.