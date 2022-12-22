Погода в Израиле на 23 декабря: облачно и слабый ветер

22:02, Сегодня
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Фото: pixabay

По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов страны температура воздуха остается без изменений.

В пятницу, 23 декабря, в Израиле существенных изменений температуры не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый ветер до 3.8 м/с. Солнечная активность будет низкой.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +14°С днем, +8°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +21°С днем, +12°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;
  • Беэр-Шева: ясно, +19°С днем, +10°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +24°С днем, +12°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 23 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-80 см.
    Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-80 см.
    Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
    Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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