Погода в Израиле на 24 февраля: переменная облачность, легкий ветер

По сообщению гидрометцентра, температурные изменения не ожидаются.

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в пятницу, 24 февраля, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +14°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: +18°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: +15°С днем, +8°С ночью;

Беэр-Шева: +19°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: +23°С днем, +11°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:

Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

Также «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве 24 февраля перекроют десятки улиц.