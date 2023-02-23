Погода в Израиле на 24 февраля: переменная облачность, легкий ветер

Согласно прогнозу погоды синоптиков, в пятницу, 24 февраля, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +14°С днем, +6°С ночью;
- Тель-Авив: +18°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: +15°С днем, +8°С ночью;
- Беэр-Шева: +19°С днем, +7°С ночью;
- Эйлат: +23°С днем, +11°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
Также «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве 24 февраля перекроют десятки улиц.