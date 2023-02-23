В Тель-Авиве 24 февраля перекроют десятки улиц: что произошло

По некоторым районам не будет доступно движения для пешеходов и общественного транспорта.

24 февраля утром ряд центральных улиц Тель-Авива будет закрыт для движения частных и общественных транспортных средств из-за ежегодного тель-авивского марафона. Ожидается, что около 40 тысяч человек примут участие в этом мероприятии.

Об этом сообщаю организаторы марафона.

Маршруты марафона проходят по традиционным улицам и местам, таким как бульвары Леви Эшколя, Рокаха, Ротшильда, парк ха-Яркон, набережная, улицы Ибн-Гвироль, Дизенгоф, Алленби, Ефет и другие. Более подробную информацию о маршрутах можно найти на официальном сайте мероприятия.

В районе развязки Роках на шоссе Аялон, полиция перекроет съезды с 4:00 до 13:30 в обоих направлениях. Однако движение по самому Аялону будет возможным. Кроме того, для движения транспорта будут перекрыты улицы Намир на участке между развязками Глилот и Галаха с 8:00 до 11:45 и многие другие. Отметки о закрытых для движения улицах будут доступны в приложении Waze.

Напомним, в конце января в Тель-Авиве перекрывали улицы в связи с проведением демонстрации. Тогда были приняты ограничения для пешеходов и транспорта в связи с проведением очередной антиправительственной демонстрации. Движение было перекрыто силовикамиот улицы Жаботинского в Рамат-Гане до улиц около площади Габима.

До этого в городах Гуш-Дана из-за учений перекрывали 11 улиц. Там проходили крупные учения по гражданской обороне, в которых были задействованы сотрудники полиции, спасатели и военные. Граждан просили не пугаться, а также обратить внимание на то, что в связи с учениями ограничено движение транспорта на нескольких улицах.