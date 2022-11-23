Погода в Израиле на 24 ноября: облачно, возможен дождь

22:13, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 24 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны прогнозируется облачная погода, есть вероятность грозы.

В четверг, 24 ноября, на большей части территории Израиля температура воздуха снизится, ожидается облачная погода и слабый ветер до 4.0 м/с.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +17°С днем, +11°С ночью;
  • Тель-Авив:  +22°С днем, +16°С ночью;
  • Хайфа: +18°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: +22°С днем, +13°С ночью;
  • Эйлат: +26°С днем, +17°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 24 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.
    Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.

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