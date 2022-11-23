Погода в Израиле на 24 ноября: облачно, возможен дождь

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 24 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны прогнозируется облачная погода, есть вероятность грозы.

В четверг, 24 ноября, на большей части территории Израиля температура воздуха снизится, ожидается облачная погода и слабый ветер до 4.0 м/с.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +17°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +16°С ночью;

Хайфа: +18°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +22°С днем, +13°С ночью;

Эйлат: +26°С днем, +17°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 24 ноября составит:

Южное побережье : температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.

Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.