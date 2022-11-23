Погода в Израиле на 24 ноября: облачно, возможен дождь

В четверг, 24 ноября, на большей части территории Израиля температура воздуха снизится, ожидается облачная погода и слабый ветер до 4.0 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +17°С днем, +11°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +16°С ночью;
- Хайфа: +18°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: +22°С днем, +13°С ночью;
- Эйлат: +26°С днем, +17°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 24 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Сильное волнение, высота волн 80-150 см.
Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.