Погода в Израиле на 26 января: ясно и легкий ветер

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 26 января, на большей части территории Израиля ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.8 м/с. Атмосферное давление — без изменений.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +16°С днем, +7°С ночью;
- Тель-Авив: +20°С днем, +8°С ночью;
- Хайфа: +16°С днем, +8°С ночью;
- Беэр-Шева: +21°С днем, +6°С ночью;
- Эйлат: +24°С днем, +11°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 26 января составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.