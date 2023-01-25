Погода в Израиле на 26 января: ясно и легкий ветер

22:13, Сегодня
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Фото: Pixabay

По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра температура воздуха останется без изменений.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 26 января, на большей части территории Израиля ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.8 м/с. Атмосферное давление — без изменений.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +16°С днем, +7°С ночью;
  • Тель-Авив:  +20°С днем, +8°С ночью;
  • Хайфа: +16°С днем, +8°С ночью;
  • Беэр-Шева: +21°С днем, +6°С ночью;
  • Эйлат: +24°С днем, +11°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 26 января составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
    Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
    Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что за последние 30 лет температура в Европе выросла более чем вдвое по сравнению со среднемировой, причем регион демонстрирует высокий темп роста среди всех континентов.

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