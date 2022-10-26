Погода в Израиле на 27 октября: ясно и слабый ветер

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 27 октября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясно и слабый ветер до 3.6 м/с.

В четверг, 27 октября, на большей части территории Израиля температура останется без изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду, солнечная активность будет средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +23°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

Хайфа: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +28°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: ясно, +31°С днем, +21°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 27 октября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что ученые из Университета Юта (США) провели опрос, чтобы определить готовность стран, которые имеют морское побережье, к быстрому подъему уровня воды из-за глобального потепления.

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Автор материала: Кати Гиршин