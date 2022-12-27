Погода в Израиле на 28 декабря: ясно и легкий ветер

В среду, 28 декабря, в Израиле синоптики прогнозируют ясную погоду и легкий ветер до 2.6 м/с. Солнечная активность будет низкой.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +13°С днем, +7°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;
- Хайфа: ясно, +16°С днем, +8°С ночью;
- Беэр-Шева: ясно, +17°С днем, +7°С ночью;
- Эйлат: ясно, +19°С днем, +10°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 28 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.