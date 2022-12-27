Погода в Израиле на 28 декабря: ясно и легкий ветер

Фото: pixabay

По сообщению гидрометцентра, в большинстве регионов Израиля температура воздуха остается без изменений.

В среду, 28 декабря, в Израиле синоптики прогнозируют ясную погоду и легкий ветер до 2.6 м/с. Солнечная активность будет низкой. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +13°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +18°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: ясно, +16°С днем, +8°С ночью;

Беэр-Шева: ясно, +17°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: ясно, +19°С днем, +10°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 28 декабря составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.

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Автор материала: Кати Гиршин